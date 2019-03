Matinee-Vortrag in Schloss Rheydt: Die Schlösser von Berlin und Rheydt

Mönchengladbach Beim Matinee-Vortrag der Otto-von-Bylandt-Gesellschaft ging es um Spendensammlungen für den Bau des Berliner Schlosses und bürgerschaftliches Engagement.

Sie sind beide für ihre Region herausragende Schlösser. Sie haben beide eine wechselvolle Vergangenheit. Der Finanzierung Wiederaufbau beider Schlösser liegt oder lag zumindest teilweise in privater Hand. Am Sonntag kamen Vertreter der jeweiligen Fördervereine im Schloss Rheydt zusammen. Im voll besetzten Rittersaal hielt Wilhelm von Boddien, Geschäftsführer des privaten Fördervereins „Berliner Schloss“, einen Vortrag zu Geschichte und Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses.

Diesen Optimismus transportierte von Boddien in seinem Vortrag. Das Berliner Stadtschloss sei ein zentraler Bezugspunkt im Berliner Städtebau. Er platziert den Bau des Schlosses in der Berliner Stadtgeschichte. Berlin sei „dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein“, beschrieb der Kunstkritiker Karl Scheffler die Hauptstadt des Deutschen Reiches im Jahr 1910. Von Boddien ordnet diesen Ausspruch ein in die „Phase eines enormen Umbruchs“, die Berlin in dieser Zeit durchlaufen habe. Auch das Berliner Schloss habe sich im Laufe seiner jüngeren Geschichte stark verändert: Mitt des 15. Jahrhunderts erbaut, war es zunächst Residenzschloss der Hohenzollern, wurde später erweitert und zunächst königlich-preußische und ab 1871 kaiserliche Residenz. Im zweiten Weltkrieg wurde es stark beschädigt. Anstelle eines Wiederaufbaus wurde es in der DDR abgerissen. An der Stelle des Schlosses wurde der „Palast der Republik“ errichtet, dieser wurde ab 2006 abgerissen.