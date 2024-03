Religion in Mönchengladbach Wie ein Pater in Rom jüdischen Menschen das Leben rettete

Pater Pankratius Pfeiffer, der von 1872 bis 1945 lebte, gehörte dem Salvatorianer-Orden an. Er gilt als der „Römische Schindler“. Oskar Schindler war ein Industrieller und Nationalsozialist, der aber schließlich hunderten jüdischen Menschen in der Zeit der Nazi-Diktatur das Leben gerettet hatte. Pater Pankratius Pfeiffer versteckte damals auf dem Dachboden seines Ordenshauses in Rom Juden und Widerstandskämpfer, bewahrte auf diese Weise rund 100 Menschen vor der Deportation in Konzentrationslager.