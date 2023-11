Vortrag in Mönchengladbach „Der Antisemitismus hat Folgen für uns alle“

In manchen Momenten sieht es so aus, als würde Gil Yaron die Fassung verlieren. Dann hallt seine Stimme laut durch die Gänge der Citykirche, er unterstreicht seine Sätze mit ausladenden Gesten. Yarons Schmerz über die Zerstörung und den grausamen Tod zahlreicher Unschuldiger durch den Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel vor wenigen Wochen wird in solchen Momenten spürbar. Doch der israelische Arzt und Journalist verliert bei seinem Vortrag trotzdem nie die Kontrolle. Er findet für die unsagbare Grausamkeit des Krieges in Israel und dem Gazastreifen stattdessen klare Worte.