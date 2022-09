Vortrag in Mönchengladbach : Wie Strom in Zukunft erzeugt werden sollte

Wie Strom in Zukunft erzeugt werden sollte

Vortrag in Mönchengladbach

Eröffneten die neue Vortragsreihe in der Gladbacher Bank (v.l.): Sven Wittek (Gladbacher Bank), Erwin Münch (Wissenschaftlicher Verein), Professor Dirk Uwe Sauer (RWTH Aachen) und Ludolf Kolsdorf (Wissenschaftlicher Verein). Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In seinem Vortrag sprach Professor Dirk Uwe Sauer über die Limits und Chancen unterschiedlicher Energiequellen und die Sorge vor dem Blackout.

„Wir bekommen keine Probleme in der Gesamtstrommenge“ – so lautet das positive Fazit von Professor Dirk Uwe Sauer. Der Leiter des Lehrstuhls für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik an der RWTH Aachen hat als Gast des Wissenschaftlichen Vereins Mönchengladbach referiert. Beim Auftakt der Vortragsreihe zum Thema „Umbau des Energiesystems und seine Auswirkungen auf Stromerzeugung, Wärmeversorgung, Mobilität und Industrie“ betont Sauer die Notwendigkeit, auf Erneuerbare Energien zu setzen und zeitgleich den Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Stoffe zu schaffen.