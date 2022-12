Vortrag in Mönchengladbach Historiker ordnet Russlands Krieg ein und erklärt die Hintergründe

„Die akademische Welt, in der ich aufgewachsen bin, ist am 24. Februar 2022 untergegangen“, sagte Martin Aust. Die Entwicklung des wissenschaftlichen Systems in Russland sei nicht absehbar. Der Krieg führe zu einer anderen Intensität in der Kooperation mit der Ukraine, prognostiziert der auf osteuropäische Geschichte spezialisierte Historiker. Beim Wissenschaftlichen Verein sprach der Bonner Universitätsprofessor über aktuelle Einordnungen und historische Hintergründe zu Russlands Krieg in der Ukraine.