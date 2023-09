Vorträge in Mönchengladbach Wie Künstliche Intelligenz sinnvoll genutzt werden kann

Lea Wulf hat Politik-, Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und ist bei der Essener Stiftung Mercator für die Themen Digitale Transformation und Klimaschutz zuständig. Sie machte anhand von Zahlen deutlich, wie sehr Künstliche Intelligenz derzeit ein Thema in den Medien ist: „2020 war KI noch ein Nischenthema mit 108 Artikeln in Zeitschriften. Zuletzt waren es über 600.“ Die maschinelle Nachbildung von kognitiven menschlichen Fähigkeiten ist also angesagt. Zu den Fähigkeiten gehören das Lernen und Improvisieren. KI kann eine abstrakt beschriebene Aufgabe selbstständig lösen, ohne dass vorab jeder Schritt programmiert werden muss.