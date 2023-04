Die Geschichte im Blick Wie Russland sich für immer veränderte

So sei es in Russland geschehen, als die Bolschewiki um Lenin in den ersten Monaten den Mob von den Zügeln ließen. „Wenn Menschen in Furcht und Schrecken leben und nicht sicher sein können, dass sie den nächsten Tag überleben, dann atomisiere sich diese Gesellschaft. „Dann fällt es leicht für die Herrschenden, die Menschen gegeneinander auszuspielen.“ Lenin habe Herrschaft darauf gegründet, dass die Vielen vereinzelt werden und sich gegen die Wenigen, die entschlossen sind, sich nicht mehr zusammenschließen können. Wer stört, den entfernen wir, habe Feliks Dzierżyńsk, der Gründer der Geheimpolizei, 1920 gesagt. So sei es geschehen, wie Baberowski weiter ausführte.