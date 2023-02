Vortrag beim Wissenschaftlichen Verein Zum Lachen braucht der Mensch das Kitzeln

Gerade in der Karnevalszeit haben viele Narren auf so mancher Sitzung herzhaft gelacht – sich ausgeschüttet vor Lachen, sich vor Lachen gekringelt, sich die Schenkel geklopft. Wenn der Mensch lacht, werden 50 Gesichtsmuskeln und insgesamt 80 Muskeln im ganzen Körper angespannt. Der größte Muskel, der beteiligt ist, ist das Zwerchfell, er gerät unkontrolliert ins Flattern. Und nach mehreren heftigen Lachanfällen, kann es auch schon einmal Muskelkater geben. Rainer Stollmann, führender Humorforscher in Deutschland, widmete sich dem Lachen in seinem Vortrag „Lachen und Humor, aber mal ernsthaft“ beim Wissenschaftlichen Verein im Haus Erholung wissenschaftlich.