Professorin Fruth referiert über Affen „Ohne Bonobos wäre der Urwald leerer“

Ob Bonobos tatsächlich den Regenwald retten können, wie der Vereinsvorsitzende Ludolf Kolsdorf in seiner Begrüßung fragte, blieb ohne klare Antwort. Brandrodungen zum Gewinn von Ackerflächen reduzieren den Lebensraum der Affen, die neben den Schimpansen den Menschen am ähnlichsten sind. In vielen Dingen gleichen sie den größeren Schimpansen, wie etwa dem Leben in Kommunen. In anderen Dingen gibt es gravierende Unterschiede, wie etwa in der Mutter-Sohn-Bindung oder der Friedfertigkeit der Bonobos. Wilderer reduzieren den Bestand übermäßig, die Jagd der Einheimischen bei der Nahrungssuche hingegen ist „nachhaltig“ und würde den Bestand nicht zerstören.