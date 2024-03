Vortrag beim Wissenschaftlichen Verein Wie Computerspiele helfen und heilen können

Zwar ist der Unterhaltungssektor der weitaus größte Bereich der digitalen Spiele, aber es hat sich neben diesem kommerziellen Bereich im Laufe der vergangenen beiden Jahrzehnte sukzessive eine wachsende Nische entwickelt mit Spielen, die nicht nur unterhalten, sondern auch unterrichten und sogar heilend wirken können. Gewissermaßen nutzen auch die Serious Games, die speziell für Bildungs- und Trainingszwecke sowie im Gesundheitsbereich entwickelt werden, den Spieltrieb des Menschen. Selbst das zeitweise beliebte „Pokémon“, bei dem digitale Komponenten als spielerische Elemente in eine reale Welt integriert wurden, habe eine positive Wirkung auf Menschen gehabt, indem sie sich mehr in der Natur bewegten.