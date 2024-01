Veranstaltungen in Mönchengladbach Vorträge verschieben sich

Der Wissenschaftliche Verein teilt mit, dass sich die Reihenfolge der geplanten Vorträge im Februar vertauscht, da eine Referentin erkrankt ist. So spricht am Dienstag, 6. Februar, um 19 Uhr nun Professorin Gabriele Diewald zum Thema „Geschlechtergerechte Sprache aus linguistischer Sicht“ und am 27. Februar, 19 Uhr, folgt dann der Vortrag von Professorin Linda Breitlauch mit dem Thema „(Serious) Games und Gamification: Wie digitale Technologien begeistern und verändern“. Die Vorträge finden im Haus Erholung statt.