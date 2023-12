Gesundheit in Mönchengladbach Eine künstliche Hüfte aus Titan, Keramik, Polyethylen oder Stahl

Sie ist gerade einmal so lang wie ein Finger und ein wenig dicker als dieser. Ein Teil besteht aus Titan, ein anderer aus Keramik, Polyethylen oder Stahl – die genaue Zusammensetzung hängt von den Bedürfnissen des Empfängers ab. Die Rede ist von der Kurzschaftprothese, die seit einiger Zeit in deutschen Operationssälen vorzugsweise eingesetzt wird, wenn ein Patient ein neues Hüftgelenk benötigt. 230.000 solcher Patienten sind es jährlich in ganz Deutschland.