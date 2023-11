Museumsverein in Mönchengladbach Die neuen Jahresgaben sind da

Die im Museum Abteiberg besuchten Ausstellungen können jetzt in einem verkleinerten Format an den eigenen vier Wänden fortgesetzt werden. So könnten beispielsweise 18 Menschen in Erinnerung an die in London lebende Künstlerin Ghislaine Leung eine Jahresgabe in Form eines Zertifikats erwerben. So hoch ist die Auflage der außergewöhnlichen Edition, die jetzt zusammen mit den weiteren Jahresgaben von Christian Krausch, Geschäftsführer des Museumsvereins, Susanne Titz, Leiterin des Museums, und Kurator Gian Marco Hölk präsentiert wurden.