Projekt am Franz-Meyers-Gymnasium : „Big Burn Challenge“ gegen Hautkrebs

Projekt am Franz-Meyers-Gymnasium

Neuntklässler des Franz-Meyers-Gymnasiums haben an einem Vorsorgeprojekt von Barmer und Krebsgesellschaft NRW teilgenommen. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Kinder und Jugendliche sind bei hoher UV-Strahlung besonders gefährdet, weil ihre Haut empfindlicher ist als die Erwachsener. Auch das haben Schüler des Franz-Meyers-Gymnasiums in einem Vorsorge-Projekt über Hautkrebs gelernt.

„Big Burn Challenge“ hieß das Projekt, das Hautkrebs und Vorbeugung im Unterricht zum Thema gemacht hat und den Schülern in einer Art Internetquiz allerlei Wissen zu dieser Krankheit abverlangte. Wie Sonnencremes die schädliche Wirkung von UV-Strahlung mindert, wurde auch mit UV-empfindlichen Karten vor Augen geführt. Deren Oberfläche verfärbte sich bei Sonneneinstrahlung.

Bei Jugendlichen schon mit dem Aufruf zum Vorbeugen zu beginnen, macht Sinn, nicht nur weil die Haut in jungen Jahren noch empfindlicher ist. Dem Alter entwachsen, in dem regelmäßige Besuche beim Kinderarzt üblich sind, stehen Gesundheitsfragen für viele Jugendliche nicht gerade an der Spitze der Agenda. „Mädchen und jungen Frauen gehen zum Frauenarzt, doch Männer nehmen Vorsorgeangebote dann oft erst wieder ab dem 50. Lebensjahr wahr“, sagt Graeven.