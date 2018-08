Mönchengladbach: Vorsorge-Untersuchungen bei Kindern

Mönchengladbach Die Untersuchungen U2 bis U9 geben Aufschluss über die körperliche, geistige und soziale Entwicklung der Kinder. In der Praxis von Kinderärztin Renate Harnacke sind sie Alltag.

Bei Kinderärztin Renate Harnacke in Giesenkirchen stehen an diesem Dienstagmorgen unterschiedliche Vorsorgeuntersuchungen auf dem Terminplan. Ein Elternpaar ist mit seinem vier Wochen alten Sohn da, ein Vater mit einem dreijährigen Jungen und eine Mutter mit einem Fünfjährigen – alle zur Vorsorge. In Deutschland sind die Untersuchungen U1 bis U9 verpflichtend. Die Kinderärzte melden, wer teilgenommen hat. Wer mit seinem Kind nicht rechtzeitig zum Kinderarzt geht, wird angeschrieben oder bekommt sogar Besuch vom Jugendamt.

Die Eltern, die sich an diesem Vormittag in der Giesenkirchener Kinderarztpraxis eingefunden haben, sind sich der großen Bedeutung der Vorsorge aber erkennbar bewusst. Das gelbe Vorsorgeheft, in dem die Untersuchungsergebnisse vermerkt werden, haben alle selbstverständlich dabei. Beim kleinen, vier Wochen alten Elias steht die U3-Untersuchung an. Die Kinderärztin prüft, ob er Gegenständen nachschaut, die man vor seinen Augen bewegt (ja, tut er). Sie klärt mittels Ultraschall, ob die Hüftgelenkpfanne in Ordnung ist (ist sie) und gibt Vitamin K und Tipps zum Einschlafen, denn Elias kommt tagsüber nicht so gut zur Ruhe. Auch die Ernährung wird besprochen. Weil Elias gestillt wird, bekommt er über die Muttermilch alles, was er braucht. Aber seine Mutter solle darauf achten, drei Mal in der Woche Fleisch, zwei Mal Fisch und täglich Milch als Kalzium-Lieferant zu sich zu nehmen, rät die Kinderärztin. Auch den Besuch einer PeKip-Gruppe empfiehlt sie. „Solche Gruppen machen die Eltern sicherer und verhindern, dass sie isoliert sind“, weiß die Medizinerin. Leider gebe es in Mönchengladbach zu wenig von diesen Angeboten. „Und sie kosten etwas. Für manche Familien ist das schwierig.“