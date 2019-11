Vorpremiere : Eiskönigin Elsa lässt Kinderaugen glänzen

Mönchengladbach Die Vorpremiere des Films „Die Eiskönigin II“ war bereits am Mittwochabend zu sehen. Von den Kindern lang erwartet und heiß ersehnt.

Im Kino glänzten an diesem Mittwoch die Kinderaugen. Eigentlich startet „Die Eiskönigin II“ erst am nächsten Tag, aber zur Vorpremiere hat sich das Comet-Cine-Center etwas Besonderes einfallen lassen. Schauspieler mimen die Filmfiguren Elsa und Olaf, die Lieblingshelden der jungen Filmfans.

„Die Eiskönigin“ war 2013 der erfolgreichste Animationsfilm. Der neue Film knüpft an die Abenteuer des ersten Teils an. „Wir sind sehr stolz heute, mehr als 1000 Kinder zur Premiere des Films begrüßen zu dürfen“, sagt Markus Brinkmann, Marketingleiter des Kinos. „Es hat noch nie ein Animationsfilm in Mönchengladbach geschafft, so viele Karten bereits im Vorverkauf zu verkaufen.