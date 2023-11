Verkehr in Mönchengladbach Fahrspur vor dem Rheydter Bahnhof soll gestrichen werden

Mönchengladbach · Seit anderthalb Jahren wird an der neuen Empfangshalle gebaut, doch auch der Vorplatz des Bahnhofs und die Verkehrsführung an den umliegenden Straßen soll sich verändern. Was konkret geplant ist – und wann das neue Gebäude fertig sein soll.

18.11.2023 , 05:10 Uhr

Der Vorplatz der neuen Empfangshalle des Rheydter Hauptbahnhofs wird umgestaltet. Wegen der Bauarbeiten an der Empfangshalle steht Autofahrern dort aktuell nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das soll zukünftig so bleiben. Foto: Christoph Wegener