Großes Sportevent in Mönchengladbach Noch 51 Tage bis zum „Run & Fun“-Firmenlauf

Der große „Run & Fun“-Firmenlauf 2024 rückt immer näher: Am Montag, 16. September, sprinten, laufen und walken wieder Tausende durch den Nordpark. Start und Ziel der 5,2 Kilometer langen Strecke ist das Hockeystadion. Wobei das eigentliche Ziel des Laufs natürlich ein ganz anderes ist: Spaß am Sport, das Gemeinschaftsgefühl, der gestärkte Teamgeist und das Wissen, in der Gruppe eine ordentliche Leistung erbracht zu haben.