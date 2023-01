Vorschau auf 2023 Zwölf Dinge, auf die sich Mönchengladbacher freuen können

Abriss Haus Westland

Noch viel länger steht Haus Westland am Europaplatz, nämlich seit der Eröffnung im Jahr 1955. Da hieß der Platz noch gar nicht Europaplatz. Seit ungefähr 20 Jahren wartet man in Mönchengladbach darauf, dass es endlich abgerissen wird. Inoffizielle Abrisspartys mussten immer wieder verschoben werden, sodass auch diese Prognose kühn ist: 2023 könnte es endlich soweit sein. Die Stadt dringt auf einen zügigen Abriss und eine Zwischennutzung, schließlich wird dort jetzt der neue Busbahnhof gebaut. Nach Informationen unserer Redaktion sind die EWMG und die Bema-Gruppe, Investor des Bauprojekts „19 Häuser“, in Verhandlungen um den Abrisszeitpunkt und die Festlegung einer angemessenen zeitlichen Bauverpflichtung. Heißt: Wenn nicht wenigstens auf den Abriss von Haus Westland selbst, können sich die Gladbacher wenigstens auf die fortwährende Hängepartie darum freuen. Hat inzwischen in dieser Stadt auch Tradition.