Belastung in Mönchengladbach: Bismarckstraße bleibt wohl ohne Stickoxid-Messung

Dichter Verkehr an der Bismarckstraße: Hier hatte die Deutsche Umwelthilfe die Belastung in der Luft gemessen. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die Bismarckstraße ist eine der vielbefahrenen Straßen in Mönchengladbach, hat aber dennoch keinen Messpunkt für Stickoxid. Die Bezirksregierung sieht keinen weiteren Bedarf für die Stadt.

In Mönchengladbach soll es vorerst keine weitere Messstelle für Stickoxide geben. „Wir sehen die Stadt Mönchengladbach bezüglich der Luftwerte auf einem guten Weg und halten deshalb weitere Messstellen derzeit nicht für erforderlich“, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte im vergangenen Jahr eigene Messungen an mehreren Stellen in der Stadt und dazu Bürger mit entsprechenden Vorrichtungen ausgestattet. Die Ergebnisse ergaben für die Bismarckstraße im Februar 2018 eine Belastung von 43,7 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft, an der Luisenstraße wurden 42,6 Mikrogramm gemessen. Erlaubt sind im Jahresmittel 40 Mikrogramm.