Denkmal in Mönchengladbach Wie die Vorburg von Schloss Rheydt saniert wird

Seit März ist die Vorburg von Schloss Rheydt eingerüstet, und die Sanierungsarbeiten an der Fassade und am Dach laufen. Während schadhafte Ziegelsteine ausgetauscht wurden und somit auch die Köpfe der tragenden Holzbalken des Dachs im Gemäuer freigelegt wurden, sind neue gravierende Schäden am Gebälk aufgetaucht. In dessen Folge hat die Museumsleitung zusammen mit dem Städtischen Gebäudemanagement (GMMG) die Schließung des Obergeschosses der Vorburg aus Sicherheitsgründen beschossen: Einsturzgefahr bestehe jedoch nicht, wie Raimund Eckers, der Betriebsleiter des GMMG, bei einem Baustellenrundgang jetzt betont.