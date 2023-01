Sicherheitspolitisches Forum in Mönchengladbach Stromausfall: Vorbereitung ist keine Panikmache

Der Fachjournalist Stefan Spiegelsberger aus Oberbayern, einer der zwei Referenten des Abends im Nassauer Stall, appellierte eindringlich an alle Bürger: „Bereiten Sie sich vor.“ Komme es zu einem sogenannten Blackout, dann könnte dieser drei bis zehn Tage lang dauern. „Sofort betroffen sind zum Beispiel Tankstellen, Geldautomaten, Kassensysteme unter anderem in Supermärkten oder der Fernseh- und Rundfunkempfang.“ In Phase zwei könnte die Trinkwasserversorgung ebenso ausfallen wie eine lebenswichtige Operation im Krankenhaus. In Phase drei, der „Chaos-Phase“, würden schließlich Lebensmittel knapp, und es schlage die Stunde der Kriminellen und Plünderer.