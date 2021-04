Aprilwetter in Mönchengladbach : Vorbereitet für den Streueinsatz

Aprilwetter in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Streufahrzeuge in Mönchengladbach sind beladen und bereit zum Einsatz. Mitarbeiter von Mags und GEM bereiten sich auf langanhaltende Schneefälle vor.

(RP) Gerade waren die Streufahrzeuge von der GEM zu Gießfahrzeugen umgerüstet worden. Jetzt ging alles wieder retour. Die Fahrzeuge der Stadttochter wurden am Dienstag mit Salz beladen.

„Wir gehen davon aus, dass es in der Nacht zu länger anhaltenden Schneefällen kommt und die Temperaturen auf Null Grad fallen. Daher sind wir gerüstet“, sagte eine Sprecherin der Mags am Dienstagnachmittag. Die Mags-Mitarbeiter, die für die städtischen Grünflächen zuständig sind, seien ebenfalls einsatzbereit, um Wege in den öffentlichen Parks zu streuen, wenn es nötig werden sollte.