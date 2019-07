Am Dicken Turm : Stadt hat keine Bedenken gegen Joseph-Pilates-Platz

Am Dicken Turm

Dieses Foto zeigt Joseph Pilates im Alter von 57 Jahren. Foto: New York Public Library Archive; Jacob‘s Pillow Archives. Foto: New York Public Library Archive

Gladbach Der Platz am Dicken Turm an der Waldhausener Straße kann nach dem Fitness-Guru Joseph Pilates benannt werden. Zumindest hat die Stadtverwaltung nach Angaben der CDU festgestellt, dass eine solche Widmung den rechtlichen Vorgaben entspricht.

Es komme „weder zu einer Unterbrechung bereits bestehender Straßen- oder Platzbezeichnungen – etwa der Waldhausener Straße – noch zu Adressänderungen angrenzender Gebäude wie etwa des Dicken Turms“, habe ihr die Stadtverwaltung jetzt per Schreiben mitgeteilt, sagt die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Nord. Sie hatte gemeinsam mit der SPD die Stadtverwaltung beauftragt, eine Benennung nach Pilates zu prüfen.

Nachdem die Stadtverwaltung keinen Anlass für Bedenken sieht, bedarf es noch eines Beschlusses der Politik, ob der Platz tatsächlich nach Pilates benannt wird. Damit ist freilich zu rechnen, da die koalierenden Christ- und Sozialdemokraten nicht nur in der Bezirksvertretung Nord, sondern auch im Rat die Mehrheit haben. Joseph Pilates wurde 1883 an der Waldhausener Straße geboren und wanderte 1926 in die USA aus. Heute trainieren weltweit Menschen nach seiner Fitness-Methode.