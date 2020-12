Kolumne Denkanstoß : Von Rissen, Zerissenheit und Liebe

Mönchengladbach Corona, der unsichtbare Feind, hat unsere Gesellschaft stark verunsichert. Weihnachten sollte man trotzdem feierm – im kleinen Kreis.

Es geht ein Riss durch unsere Welt. Da sind auf der einen Seite die Unbeirrbaren, die meinen, die Welt müsse und könne sich weiterdrehen, als gäbe es keine Pandemie. Da lassen auf der anderen Seite die Einsichtigen eben diese Welt unter großen Opfern stillstehen, damit der Siegeszug des Virus gebremst wird. Es geht ein Riss durch unser Europa. Da sucht und versucht jede Nation ihren Weg zu finden, um mit Lockdown oder mit Lockerung, um mit Schließung oder mit Öffnung, um mit Zwang oder mit Freiheit der Krise beizukommen. Es geht ein Riss durch unsere Gesellschaft. Da ist den einen viel zu früh, was anderen viel zu spät erscheint. Da sehen einige die Menschenrechte schwinden, deren Schwund für andere wiederum die unerlässliche Voraussetzung ist, um Menschenleben zu retten. Es geht ein Riss durch unsere Kirchen. Da wollen die einen sich in Kirchen versammeln, um gemeinsam Gott um Hilfe für die Nächsten zu bitten, da empfinden andere genau dies als Nachlässigkeit und Unbarmherzigkeit den Nächsten gegenüber. Es geht ein Riss durch unsere Herzen. Da wollen wir aus Liebe die Weihnachtstage miteinander verbringen, da fordert genau diese Liebe die Begegnungen zu meiden.

Kann man in einer solch zerrissenen Welt wirklich Weihnachten feiern? Doch hier gilt die Gegenfrage zu stellen: Ist Jesus Christus je in eine andere gekommen? Deswegen ist Gott Mensch geworden, um die heillose Welt zu heilen; um unsere Risse zu kitten, um in der Einsamkeit des Seins uns die Geborgenheit in Gott zu schenken. Deswegen schauen wir auf die Armseligkeit eines Stalles, damit wir erkennen, dass Schutz und Sicherheit nicht in Reichtum und Macht zu finden sind, sondern in der Liebe, die wir empfangen und schenken. Deswegen liegt Gott als wehrloses Kind im Stroh der Welt, um augenfällig zu machen, wann immer wir hilflos und ausgeliefert sind, gerade dann ist er bei uns.