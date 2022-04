Kolumne Denkanstoß : Von der Sünderin zur Jüngerin

Maria aus Magdala, auch Maria Magdalena genannt. Foto: Ostermann, Olaf/Ostermann, Olaf (oo)

Mönchengladbach Maria von Magdala, auch Maria Magdalena genannt, war eine ganz besondere Persönlichkeit, findet unsere Autorin. Sie erklärt, warum sie Hoffnung gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingrid Scholz

„Wie Maria von Magdala Ostern erfahren“, heißt mich beflügeln lassen von der Begegnung der Maria mit Jesus, dem Auferstandenen. Im Johannesevangelium 20,11-18 begegnet Maria dem Auferstandenen, den sie zunächst für den Gärtner hält. Er spricht sie an: „Maria!“ Er meint sie, die Frau aus dem Kreis der Jüngerinnen und Jünger, mit der er schon lange unterwegs war, um die frohe Botschaft eines lebensbejahenden Gottes zu den Menschen zu bringen.

Jesus gibt ihr als Erste den Auftrag, dass sie zu den Brüdern gehen solle und davon erzählen solle, dass er auferstanden sei.

Ja, die Begegnung von Maria von Magdala mit dem Auferstandenen beflügelt auch mich, ganz persönlich, die Gemeinschaft der Glaubenden und unsere Kirche. Für Maria war dieser Moment sicher ihre große Lebens-Wende. Im Leben unserer Gemeinden, unseres Bistums, der Bischofskonferenz der deutschen Bistümer und auch der Weltkirche wendet sich momentan ganz viel. Eine Wendung zu vollziehen kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein, der gleichzeitig Abschied nehmen und Trauer bedeutet, sowie als freudiger Neubeginn gefeiert werden kann.

Und genau das beschreiben die Worte des Evangelisten Johannes in seinem Auferstehungsevangelium. So wie bei den anderen Evangelisten ist es eine Frau, der Jesus als Auferstandener als Erster begegnet. Die Bedeutung, die Frauen für unsere christliche Glaubensgemeinschaft haben, wird durch die Evangelien klar hervorgehoben. Auch in späteren Texten, zum Beispiel in der Apostelgeschichte und in den Paulusbriefen wird von Frauen erzählt, die Gemeindeleiterinnen waren. Erst mit der weiteren Entwicklung zur Staatsreligion im römischen Reich, mussten sich die Frauen den patriarchalen Strukturen wieder unterordnen.

Dass Maria von Magdala eine ganz besondere Persönlichkeit war, die maßgeblich zur Verbreitung des christlichen Glaubens beigetragen hat, stand vor allem in der Ostkirche außer Frage. Dort wurde sie von Anfang an ganz besonders verehrt. In unseren Breitengraden geriet Maria über lange Zeit in Misskredit, ihre Persönlichkeit wurde mit anderen neutestamentlichen Frauen vermengt, und sie wurde zur Sünderin degradiert. Papst Franziskus hat sie im Jahr 2016 zur „Apostola Apostolorum ernannt, das heißt sie ist diejenige, die den anderen Aposteln vorangeht in der Glaubensverkündigung.

Das darf uns doch allen Mut machen. Männer und Frauen dürfen gleichermaßen verkünden, dass wir zu Ostern feiern: „Die Liebe Gottes ist stärker und mächtiger als der Tod.“ Wir dürfen mit Maria von Magdala zusammen erleben, dass Gott unser aller Leben wendet.

In unsere österliche Hoffnung wollen wir miteinander ganz besonders die Menschen in der Ukraine einbeziehen, die im Krieg leben und auf der Flucht sind, dass sich ihr Leben zum Guten wende auch hier bei uns, indem wir sie unterstützen und andere hilfsbedürftige Menschen und Geflüchtete aus anderen Ländern. Wir lassen so die Worte des Auferstandenen Wirklichkeit werden durch uns: Der Friede sei mit Euch!