Kolumne Denkanstoß Von den Toten lernen

Die Engel Gottes ruft Matthias Claudius in seinem Gedicht „Kriegslied“ (1778) um Hilfe an, denn er weiß, welche Opfer jeder Krieg kostet, wie viel Elend und Leid, wie viel Verzweiflung und Trauer er über die Menschen bringt. Und indem Claudius das lyrische Ich auflisten lässt, unter welchen Gewissensqualen es leiden würde, wenn es schuld an diesem Kriege wäre, bezieht er eindeutig Stellung und führt den wirklich Mächtigen vor Augen, wie fürchterlich, wie schrecklich, wie menschenverachtend ihre Kriege sind.