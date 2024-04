Verdi und NEW zum Nahverkehr Mönchengladbach vom Streikstart am Montag nicht betroffen

Zum Wochenbeginn bleibt Mönchengladbach vom neuerlichen Streik im Öffentlichen Personennahverkehr zunächst verschont. Wie am Wochenende bekannt wurde, droht am Montag, 15. April, bereits mit der Frühschicht in einzelnen Städten die Arbeitsniederlegung. Betroffen sind dabei zum Wochenstart drei Städte: Krefeld, Düsseldorf und Bochum.