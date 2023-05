Soziale Wirtschaft Wie Ökonomie das Gemeinwohl fördern kann

Unternehmerisches Handeln ist primär darauf ausgerichtet, Wachstum zu erzeugen und den eigenen Profit zu mehren. Aber was wäre, wenn das Engagement von Unternehmen, Kommunen und Einzelpersonen in erster Linie dem Wohl aller Menschen dienen würde? Wie eine solche Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) in der Praxis aussehen könnte, zeigen zwei Beispiele. In einer gemeinsamen Veranstaltung stellen Volksverein und die Stiftung Volksverein in den Räumen an der Geistenbecker Straße verschiedene Möglichkeiten vor.