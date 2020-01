Ruhestand : Volksverein verabschiedet Geschäftsführer Wilfried Reiners

Die Feier für den ausgeschiedenen Geschäftsführer Wilfried Reiners war eine Hommage an den früheren Chef. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Beim Volksverein Mönchengladbach endet mit dem Wechsel der Geschäftsführung eine Ära. Die hat Wilfried Reiners 28 Jahre lange gestaltet.

Dass Wilfried Reiners aus Rickelrath stammt, in Rickelrath lebt und diesen Ort liebt, kann niemandem verborgen bleiben, der an der Abschiedsfeier teilgenommen hat, die der Volksverein seinem scheidenden Geschäftsführer ausrichtete. Es herrscht zwar selbst unter Rickelrathern Unklarheit darüber, ob das Dorf nun zu Mönchengladbach oder zu Wegberg gehört, aber dass Rickelrath dank Reiners einmal das Zentrum der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) wurde augenzwinkernd deutlich. Die Abschiedsfeier war die liebevolle Hommage langjähriger Wegbegleiter und Mitarbeiter an einen der Mitbegründer des Volksvereins Mönchengladbach. 28 Jahre lang arbeitete Reiners für und gestaltete den Volksverein.