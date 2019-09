Volksverein : Einbußen im Second-Hand-Geschäft

Beim Verkauf von Second-Hand-Ware hatte der Volksverein Umsatzeinbußen. Die Geschäftsführer Matthias Merbecks (links) und Wilfried Reiners haben einen Mitarbeiter eingestellt, der sich um den Vertrieb von Gebrauchtwaren kümmern soll. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Essensreste, Müllsäcke mit Maden und anderer Abfall – es ist immer öfter ekelhaft, was der Volksverein in Altkleidercontainern findet. Nicht nur das beschert der gemeinnützigen Gesellschaft gegen Arbeitslosigkeit geringere Umsätze mit Gebrauchtwaren.

Die Verwechslungsgefahr ist eigentlich gering. Dennoch werden Altkleidercontainer in Mönchengladbach immer häufiger als Mülltonne benutzt. „Manche Leute laden darin alles ab. Hauptsache, deren Müll ist weg“, sagt Wilfried Reiners, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft gegen Arbeitslosigkeit. Der Müll in den Containern kann eigentlich noch tragbare Kleidung unbrauchbar machen. Und auch das trug dazu bei, dass es dem Volksverein im vergangenen Jahr schwerer fiel, aus Verwertung und Verkauf von Second-Hand-Kleidung Erlöse zu ziehen – Geld, das er für die Unterstützung von Langzeitarbeitslosen dringend braucht.

1.255.646,49 Euro hat der Verein 2018 mit Dienstleistungen und Verkauf rund um Second-Ware, Gebrauchtkleidung, gebrauchte Schuhe, Möbel und Holz eingenommen – knapp 25.000 Euro weniger als im Vorjahr. Neben höheren Personalkosten und geringerem Spendenaufkommen hat auch dieser Rückgang sein Scherflein dazu beigetragen, dass der Verein das vorige Jahr mit einem Defizit von 45.500 Euro abgeschlossen hat.

Info Der Volksverein 2018 in Zahlen 325 Männer und Frauen waren in den Arbeitsangeboten beschäftigt. 81 Personen ließen sich beraten, ohne Arbeitsangebote anzunehmen. 3700 Teilnehmer nutzten Bildungsangebote.

Allerdings: Ein solcher Fehlbetrag in der Jahresbilanz ist für den gemeinnützigen Verein kein Novum. Defizite hat es in den 35 Jahren seines Bestehens öfter schon gegeben. Ebenso positive Jahre wie etwa 2017, das mit einem Plus von 68.000 Euro abschloss. Für 2019 ist Geschäftsführer Matthias Merbecks zuversichtlich: „Es wird voraussichtlich wieder ein Plus werden.“

Eine Botschaft, die für die derzeit gut 200 Beschäftigten des Vereins eine gute ist. Denn neben den hauptamtlichen Mitarbeitern sind es in den meisten Fällen Langzeitarbeitslose, denen der Verein mit seiner Arbeit eine Beschäftigung bietet, etwa in einer Schreinerei, einem Entrümpelungsservice, in Produktion und Vertrieb von Rapsöl und im Betrieb von zwei Schulkiosken.

Die Probleme, aus dem Verkauf von Gebrauchtwaren Erlöse zu erzielen, haben mehrere Ursachen. „Der Gebrauchtkleidermarkt ist allgemein im Sinkflug“, sagt Reiners. Wenn immer mehr Billigklamotten minderer Qualität gekauft werden, sind sie als Second-Hand-Ware nicht zu gebrauchen. „Die Qualität der Dinge, die man uns anbietet, ist deutlich schlechter geworden“, sagt Reiners. Hosen oder Pullover, die in jahrelanger Gartenarbeit verschlissen wurden oder beim Renovieren der Wohnung ordentlich Farbe abbekommen haben, kann der Verein nicht gebrauchen. Und auch für Möbel gilt, so Reiners: „Sie sollten funktionstüchtig, nicht beschädigt und transportabel sein.“ Um den Erlösen aus Second-Hand-Waren wieder auf die Sprünge zu verhelfen, hat der Verein einen Mitarbeiter eingestellt, der sich um den Vertrieb kümmern soll. „Vielleicht sollten wir uns ja auch online präsentieren und einen Online-Shop einrichten“, überlegt Merbecks.

Überhaupt hat der Verein seit 2018 mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte eingestellt. „Zur Stützung von Arbeitsprozessen“, heißt es im Geschäftsbericht für 2018. Aber auch weil es beflügelt, wenn aus einer Arbeitsmaßnahme ein fester Job wird. „Im Second-Hand-Bereich hatten wir vor zehn Jahren drei bis vier sozialversicherungspflichtig Beschäftige, heute sind wir bei 20“, sagt Merbecks. So hoch wie nie zuvor war Quote der Menschen, die aus Angeboten des Vereins auf dem regulären Arbeitsmarkt in einen Job vermittelt werden konnten: 39 Prozent.

Und so schnell wirft der Volksverein die Flinte auch nicht ins Korn. „Die Holzwerkstatt ist noch immer wirtschaftlich nicht tragfähig“, sagt der Geschäftsbericht. Dennoch sollen die gut 30 Arbeitsplätze dort erhalten werden, „sind sie doch auch ein Kernstück des Volksvereins“.