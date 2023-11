Volkstrauertag in Mönchengladbach Ein Gedenktag für die Gefallenen – und eine bessere Zukunft

Hunderte Kreuze auf dem Ehrenfriedhof in Hardt erinnern stumm an die Gewalt, den Tod und das Leid in vergangenen Kriegen. All das liegt teils Jahrzehnte zurück – und ist doch so aktuell wie lange nicht mehr. Das wird bei der Gedenkfeier zum diesjährigen Volkstrauertag in Hardt schmerzlich bewusst.