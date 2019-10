Ehrenamtliche Hilfe in Mönchengladbach : Volksbanker räumen Garten für Niers-Kids auf

Mönchengladbach Der völlig zugewucherte Kirchgarten in Wickrathberg wird langsam wieder in Form gebracht. Dort sind auch kleine Niers-Detektive unterwegs.

Das unbefestigte Gässchen führt parallel zur Berger Dorfstraße zum Gartengelände. Schon von weitem ist eine Motorsäge zu hören. In der herbstlichen Luft liegt der Geruch von feuchtem Boden. Louisa Schmitz ringt der Hecke zum Nachbargrundstück mit einer Astschere eine neue Form ab. Sie ist eine von 13 Auszubildenden der Volksbank Mönchengladbach, die an diesem Samstag in Wickrathberg im Einsatz sind, in ihrer Freizeit und ehrenamtlich: „Ich finde es gut, sozial etwas zu machen. Das ist mal was anderes als die tägliche Arbeit im Büro“, meint die 21-Jährige im zweiten Lehrjahr.