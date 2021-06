Bilanz für 2020 in Mönchengladbach, Erkelenz und Meerbusch : Volksbank wächst auf 2,5 Milliarden Euro

Mönchengladbach Im ersten Jahr der Fusion mit der Volksbank Meerbusch hat die Genossenschaftsbank in fast allen Bereichen zugelegt. Auch eine Dividende wird den mehr als 30.000 Mitgliedern wieder gezahlt.

Das Betriebsergebnis stieg leicht an auf 17,2 Millionen Euro, ein Zuwachs um 4,8 Prozent im Vergleich zu 2019. Das gemeinsame Institut, das seine Fusion im September rückwirkend zum 1. Januar 2020 beschlossen hatte, zahlt seinen rund 30.600 Mitgliedern auch wieder eine Dividende. Insgesamt 2,25 Millionen Euro (acht Prozent) wurden ausgeschüttet, nachdem es im vergangenen Jahr auf Anordnung der Europäischen Zentralbank keine Dividende geben durfte. Die Dividende fiel deshalb in diesem Jahr üppiger aus als in den Jahren zuvor, gewissermaßen als „Nachzahlung“. Ein großer Teil des Ergebnisses, nämlich 7,8 Millionen Euro, fließt in das Eigenkapital.