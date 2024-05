Gut gemacht Kreative Aktionen für die Umwelt und die Tafel

Mit Schirmkauf die Tafel unterstützen Wer den neuen Stadtschirm haben möchte, sollte schnell sein, denn er ist nur in einer limitierten Auflage von 100 Exemplaren hergestellt. Auf den Taschenschirmen, die von einer Neusser Firma extra für die Mönchengladbacher Tafel für eine Charity-Aktion hergestellt wurden, sind Rheydter und Gladbacher Stadtmotive abgedruckt. Drei Euro gehen aus dem Verkauf als Spende an die Gladbacher Hilfsorganisation. Der Schirm ist für 26,90 Euro erhältlich. Der „Rheydter Schirm“ wird beim Raumausstatter Klomp, Odenkirchener Straße 12, bei Stilvoll, Burgfreiheit 57, und Hippie Dogs & more, Quadtstraße 21, verkauft. Das Gladbacher Pendant ist in der Boutique Grenzposten, Eickener Straße 112, in der Buchhandlung Degenhardt, Friedrichstraße 14, und im La Casa an der Wallstraße 1 erhältlich. apo