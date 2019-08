Umstellung des IT-Systems : Volksbank und Gladbacher Bank ein Wochenende offline

Mönchengladbach Innerhalb von drei Jahren werden 400 Banken aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund auf ein neues IT-System umgestellt, zwei Rechenzentren können damit fusionieren. Für die rund 110.000 Kunden der Volksbank Mönchengladbach und Gladbacher Bank bringt das am Wochenende von 23. bis 26. August Einschränkungen.

Die Umstellungsarbeiten beginnen am Freitag, 23. August, ab 12 Uhr. Bis Montagmorgen, 26. August, wird Online-Banking nicht möglich sein. Auch die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker werden voraussichtlich Samstagabend, 24. August, wieder zur Verfügung stehen. Bargeldauszahlungen seien am Freitag bis 12 Uhr und ab Montag zu den üblichen Öffnungszeiten in den Filialen möglich. Mit der Girocard könnten von Freitag bis Sonntag pro Tag und Karte Beträge bis zu 500 Euro bezahlt werden. Auszahlungen in dieser Höhe seien auch bei Geldautomaten außerhalb der Gruppe möglich. Kreditkarten können das ganze Wochenende uneingeschränkt genutzt werden.