Wirtschaft in Mönchengladbach Volksbank trennt sich von Vorstand Josef Brück

Im Namen des Aufsichtsrats dankte der Vorsitzende Fred Hendricks Josef Brück für dessen Einsatz in 22 Jahren als „verdienter Vorstand in unserer Bank“. In dieser Zeit habe Brück sich „vorbildlich und mit höchstem Engagement für das Haus“ eingesetzt. Beispielhaft werden die drei Fusionen zur heutigen Volksbank Mönchengladbach eG genannt, aber auch, dass Brück sich stets mit innovativen Ideen für die Bank und den ihr zugrunde liegenden Genossenschaftsgedanken eingesetzt habe.