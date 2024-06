Bilanz der Bank aus Mönchengladbach Volksbank schüttet mehr Dividende an Mitglieder aus

Eines der größten Probleme für Banken ist seit zwei Jahren nicht mehr der Zins. Der ist aus dem Negativbereich auf inzwischen mehr als vier Prozent geklettert und sorgt damit auch wieder für entsprechende Erträge bei den Kreditinstituten, auch in Mönchengladbach. Wesentlich mehr Probleme – wenn auch in ganz anderem Sinne – bereiten den Banken die Geldautomatensprenger, die auch in Mönchengladbach immer wieder ihr Unwesen treiben, nachts Automaten sprengen und dabei großen Schaden anrichten. Die Sicherheit der Geldautomaten und der Gebäude spielt darum in der Jahresbilanz der Volksbank Mönchengladbach auch eine entsprechende Rolle: Die Genossenschaftsbank hat daher auch in diesem Bereich investiert, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht.