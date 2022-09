Rammstein-Coverband in Mönchengladbach : Flammen, Funken und fiese Gitarrenriffs beim Völkerball-Konzert

Feuersäulen vor industrieller Kulisse: Die Auftritte des Coverband Völkerball sind bildstark und überwältigend. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Bei ihrer ausverkauften Show in der Red Box setzte die Rammstein-Coverband mehr als einmal die Bühne effektvoll in Brand. Doch es wurden auch ruhigere Töne angeschlagen. So war der Auftritt.