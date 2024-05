Neue Beigeordnete in Mönchengladbach Rat wählt Vize-Polizeipräsidentin zur neuen Ordnungsdezernentin

Wenn ein neues Mitglied für den Verwaltungsvorstand des Rathauses gewählt wird, ist das in der Regel ein kurze, technokratisch wirkende Sache: Es gibt einen Vorschlag – und über den wird abgestimmt. Weder wird diskutiert noch der oder die Neue befragt. Das geschieht alles zuvor in den Sitzungen der Fraktionen. So ist das auch an diesem Mittwochnachmittag (8. Mai) im Rathaus Rheydt. Draußen wird die Kirmes aufgebaut, drinnen stellt die Politik wichtige Weichen.