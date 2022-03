Nach Großbrand in Essen : Vivawest hält Gladbacher Wohnungen nicht mit Brandhaus vergleichbar

Das Quartier von Vivawest in Eicken mit 112 Wohnungen. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Nach dem verheerenden Großbrand in Essen tauscht der Konzern Fassadenteile an baugleichen Gebäuden. Das gerade erst eröffnete Vivawest-Quartier in Eicken gehört nach Angaben eines Sprechers aber nicht dazu.

Der Wohnungskonzern Vivawest hat erste Konsequenzen aus dem verheerenden Brand eines Essener Wohnkomplexes gezogen und angekündigt, bei baugleichen Häusern Balkonverkleidungen und Trennwände zu entfernen. Es gebe zwar keine Hinweise, dass die Teile an der Fassade die schnelle Ausbreitung des Brandes begünstigt hätten, teilten die Stadt Essen und der Wohnungskonzern mit. Da aber die Brandursache weiterhin unklar sei und den Bewohnern der baugleichen Häuser in der Nachbarschaft Ängste genommen werden sollten, würden die Fassadenteile „kurzfristig entfernt“, hieß es in der Mitteilung.

Diese Maßnahme gilt aber nicht für das Quartier, das Vivawest erst im November in Mönchengladbach eröffnet hatte. In Eicken sind 112 Wohnungen entstanden an der Schwogenstraße, von denen nach Auskunft eines Unternehmenssprechers 89 bereits vermietet sind. „Bei den Balkonen an der Schwogenstraße in Mönchengladbach handelt es sich um eine Stahlbetonkonstruktion“, sagte ein Vivawest-Sprecher. „Diese bauliche Situation kommt einer Geschossdecke gleich. Aus diesem Grund ist dies nicht vergleichbar mit der Situation an der Grünen Mitte in Essen.“ Im gesamten Bestand von Vivawest gebe es keine Gebäude, die mit der baulichen Situation der Grünen Mitte in Essen vergleichbar sind.

Lesen Sie auch Neubauten in Mönchengladbach : Vivawest baut 113 Wohnungen in Eicken

Auf dem Areal der ehemaligen Textilfabrik Kurt Adam an der Schwogenstraße waren neun Mehrfamilienhäuser mit 112 freifinanzierten Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte entstanden. Für das städtebauliche Konzept sowie die Planung des Neubauprojektes war das Mönchengladbacher Büro Schrammen Architekten verantwortlich. Mit der Fertigstellung an der Schwogenstraße war der Bestand von Vivawest in Mönchengladbach auf rund 280 Wohnungen angewachsen.