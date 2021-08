Corona-Fall in der Belegschaft : Das Vitusbad schließt bis einschließlich Sonntag

Corona-Fall in der Belegschaft

Das Vitusbad in Rheydt. (Archivfoto) Foto: bauch, jana (jaba)

Gladbach Am Freitagnachmittag ist der Badebetrieb umgehend eingestellt worden. Grund ist das Bekanntwerden eines positiven Corona-Falls in der Belegschaft.

Das Vitusbad muss vorübergehend seinen Betrieb schließen. Am Freitagmittag ist ein positiver Corona-Fall in der Belegschaft bekannt geworden. Das meldet die NEW, die Betreiber des Bades ist.