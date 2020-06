Bäder in Mönchengladbach : Wieder mehr Optionen für Schwimmer

Bäder in Mönchengladbach

Mönchengladbach Vertreter der NEW informierten im Mönchengladbacher Sportausschuss darüber, unter welchen Voraussetzungen Hallenbäder nun wieder öffnen können. Zudem stellten sie den Bäderbericht 2019 vor. Die Vereinsschwimmer sind indes noch außen vor.

Noch ist das Angebot für Schwimmer in der Stadt überschaubar. Einzig das Volksbad hat bereits wieder seit dem 23. Mai geöffnet.

„Das war zunächst unsere einzige Option, als die Freibäder wieder öffnen durften. Beim Schlossbad Niederrhein war die Fläche zu klein und der Aufwand im Verhältnis dazu zu groß“, sagte Klaus Knoche jüngst im Sportausschuss der Stadt. Der Abteilungsleiter Bäder bei der NEW teilte dabei aber auch zusammen mit Armin Brückner, Gruppenleiter Bäderverwaltung, mit, dass bald wieder mehr Alternativen zur Verfügung stehen. Und es gab weitere Informationen.

Aussicht In ihrem Wirtschaftsplan rechnet die NEW für die Jahre 2020 bis 2024 mit Ausgaben zwischen 5,4 und 5,7 Millionen Euro pro Jahr.

Öffnungen Die aktuelle Coronaschutzverordnung erlaubt wieder den Betrieb von Bahnen-Schwimmbecken in Hallenbädern, aber nicht die Öffnung von Wellness-, Erlebnis- und Spaßbädern oder -bereichen. Die NEW konzentriert sich auf die Öffnung des Sportbereiches im Vitusbad, die laut Brückner am 6. Juni erfolgen soll.