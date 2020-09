Schützen in Mönchengladbach : St. Vitus-Laurentius-Bruderschaft fusioniert mit Schützen in Hermges

Es war einmal: So feierten die St. Josef-Schützen 2014 noch ihre eigenes Fest in Hermges. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Weil die St. Josef-Bruderschaft Hermges kein Schützenfest mehr auf die Beine stellen konnte, feierte sie 2019 mit benachbarten Schützen. Jetzt haben sie sich vereinigt.

Mit Fusionen haben die Schützen der St. Vitus-Laurentius-Bruderschaft schon etwas Erfahrung. Darauf deutet schon der Name hin. Einst gab es eine St. Vitus Männerbruderschaft und eine St. Laurentius-Bruderschaft. Diese verschmolzen im Jahr 1872 miteinander. Was die Vorfahren konnten, hat sich anno 2020 nun wiederholt: In einer weiteren Fusion hat die Bruderschaft in Stadtmitte Schützenbrüder aus Hermges aufgenommen.

Wer bis dato als Mitglied der St.-Josef-Pfarrbruderschaft beim Schützenfest marschierte, gehört nun zur St. Vitus-Laurentius-Bruderschaft. Die Fusion schlug sich zwar nicht in einer Namensänderung nieder. Gleichwohl soll die Herkunft der Schützen in Hermges nicht vergessen werden.

„Tradition und Geist dreier Bruderschaften“ sollen „in bruderschaftlicher Einigkeit“ fortgeführt werden, heißt es deshalb in der Satzung. Zumal die Bruderschaft in Hermges aus dem Jahr 1871 stammt und eine lange Historie vorweisen kann.

„Bereits seit über zehn Jahren pflegten unsere Bruderschaften den Kontakt miteinander. Daher war es für uns selbstverständlich, als wir merkten, dass Hermges kein Schützenfest mehr aus eigener Kraft feiern konnte, dieses gemeinsam zu veranstalten. In 2019 haben wir am Samstag in der Oberstadt und am Sonntag in Hermges gefeiert“, erklärt Eberhard Boekers, Präsident der St. Vitus-Laurentius Bruderschaft die Hintergründe des Zusammenschlusses.