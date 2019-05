Comet Cine Center : Filmreife Klänge des Violinorchesters „Colour Kids“

Das Violinensemble „Colour Kids“ bot im Comet Cine Center einen Vorgeschmack auf „Movie in Concert“. Foto: Renate Resch

Gladbach Im Kino lief „Aladdin“, und ein Ensemble der Musikschule spielte Stücke daraus – eine Kostprobe für „Movie in Concert“ im September.

Von Renate Resch

Eine lange Menschenschlange reichte von der Kinokasse bis zur Eingangstür des Comet Cine Centers. Die Besucher warteten geduldig auf den Start des Vorverkaufes für das Konzert „Movie in Concert“, eine für September geplante gemeinsame Veranstaltung von Musikschule und Kino. Als Zugabe zu den frisch erstandenen Karten erhielten die Besucher nicht nur ein Glas Sekt, sondern auch eine musikalische Kostprobe. Und sie durften in die „arabische“ Atmosphäre des Kinofoyer im ersten Stock eintauchen: Von großformatigen Kinoplakaten des Films „Aladdin“ gesäumt, präsentierten Aussteller Artikel mit arabischem Flair – von Schmuckgegenständen über Köstlichkeiten, wie Linsensuppe mit Aprikosen und Granatapfel über arabisch gewürzte Snacks bis zu Baklava. An kleinen runden Stehtischen, auf denen brennende fünfarmige Kerzenhalter standen, konnten die Besucher miteinander plaudern. Die Hauptrequisite für Filmatmosphäre, Aladdins Lampe, fehlte auch nicht. Die stand auf einem blauen Kissen in einer Vitrine gut sichtbar im Raum. Exemplare der Lampe konnten als Andenken erworben werden.

Als die Hintergrundmusik leiser wurde, erschienen die Hauptakteure des Abends. Festlich gekleidet stellten sich etwa 20 junge Violinspieler und Violinspielerinnen des Ensembles „Colour Kids“ der Musikschule unter der Leitung von Kerstin Voithen in Formation, um ihre Fingerfertigkeit am Instrument zu beweisen. Zwei Violinistinnen hatten sich mit Kostümen als Prinzessin Yasmin und Prinz Ali, den Hauptpersonen des Films, glanzvoll zurechtgemacht und musizierten schillernd gekleidet in der Mitte des Raumes.

Drei bekannte Filmmusikstücke aus dem in der Vorpremiere gezeigten Disney-Film „Aladdin“ spielte das Orchester für die Besucher und gab ihnen so einen Vorgeschmack auf das Konzert „Movie in Concert“, das sie im September im Kinosaal mitgestalten werden. Unmittelbar vor dem Beginn des Filmes, bereits im Saal des großen Kinos, brachten junge Tänzerinnen der Tanzschule Behneke die orientalische Atmosphäre auch vor die Leinwand und zeigten mit raschen und akkuraten Bewegungen eine arabische Tanzperformance.