Sprayer-Aktion in Mönchengladbach : Willkommen im Graffiti-Garten der Vinyl-Garage!

„Vinyl-Garage“ steht jetzt in großen Buchstaben auf einer Wand im Garten. Davor befinden sich die neuen Sitzgelegenheiten. Foto: Vinyl-Garage

Mönchengladbach Seit sechs Jahren gibt es die Vinyl-Garage in der Gladbacher Altstadt. In all dieser Zeit wurde der Garten nie genutzt, weil er zu überwuchert war. Das hat sich jetzt geändert, die Fläche wurde auf Vordermann gebracht. Besucher des Plattenladens können sich jetzt im Graffiti-Garten aufhalten.