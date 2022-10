Vinyl-Bus machte Halt in Mönchengladbach : Schallplattenladen auf vier Rädern transportiert Rockmusik

Michael Lohrmann vor seinem Vinyl-Bus, mit dem er in Mönchengladbach an der Waldhausener Straße Station machte. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der umgebaute amerikanische Schulbus von Michael Lohrmann machte Halt in der Altstadt. 4000 Scheiben im Inneren sorgen für Hörgenuss.

Lohrmann ist gerade angekommen mit seinem amerikanischen Schulbus, dem er den Namen Vinyl-Bus gegeben hat und mit dem er durchs Land tourt, um Schallplatten anzubieten. Doch zunächst funktioniert die Elektrik nicht, eine andere Kabeltrommel muss her, dann geht das Licht an im Bus und das Stöbern kann beginnen. Schon drängen sich die ersten Schallplattenfreunde im engen Gang des Busses, rechts und links Fächer mit den Scheiben.

Aber es kann nur bar bezahlt werden, denn Lohrmann hat sein EC-Kartengerät Zuhause in Dortmund vergessen. Für die Schallplatten gilt das zum Glück nicht: Etwa 4000 lagern im Bus in Boxen, die den musikalischen Bedarf abdecken sollen. „Rund 70 Prozent sind Rockmusik, der Rest ist Jazz, Pop, Funk und Soul. Aber ich habe auch elektrische Musik“, sagt Lohrmann.

Den großen gelben Bus hat er 2019 in Süddeutschland gekauft, bei einem Händler, der amerikanische Fahrzeuge vertreibt. „Neun Monate habe ich für den Umbau gebraucht und dann kam die Pandemie“, erzählt Lohrmann. Erst seit März ist er wieder regelmäßig im Land unterwegs, um seine Platten an die Hörer zu bringen.

Die Idee hinter dem Vinyl-Bus ist ähnlich wie bei den Bücherbussen, die einst Leser auf dem Land versorgen sollten. So sollen Schallplatten an Orte gebracht werden, an denen es keine Plattenläden gibt. Das ist in Mönchengladbach allerdings nicht der Fall. Denn der Bus hat an der Vinyl-Garage gehalten, einer kultursozialen Einrichtung, in der Platten preisgünstig angeboten werden.