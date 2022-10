Verkaufsangebot in Mönchengladbach : Ein fahrender Plattenladen macht Halt in der Vinyl Garage

Der Vinyl Bus ist ein zu einem Schallplattenladen umgebauter amerikanischer Schulbus. Foto: Lohrmann/Michael Lohrmann

Gladbach Der Vinyl Bus ist ein umgebauter Schulbus. Am 21. Oktober kommt dieser nach Mönchengladbach. Was den interessierten Kunden dann geboten wird.

Schallplatten-Liebhaber aus Mönchengladbach und Umgebung haben Grund zur Vorfreude: Am Freitag, 21. Oktober, kommt ein besonderer Vinyl-Shop in die Stadt. Einer, der auf vier Rädern durch halb Deutschland fährt: der „Vinyl Bus“. Dabei handelt es sich um einen amerikanischen Schulbus, der zu einem fahrenden Schallplattenladen umgebaut wurde. Eine Auswahl von etwa 4000 gebrauchten Vinyls werden in dem rund acht Meter langem Gefährt dargeboten. Das Spektrum reicht von Rock- und Pop-Musik über Jazz, Soul, Reggae und bis zu Klassik und Schlager.

Die Idee hinter dem rollenden Plattenladen ist eigentlich, Orten einen Besuch abzustatten, die keine Schallplattenläden mehr haben. In Mönchengladbach ist das zwar nicht der Fall. Der Bus kommt dennoch: am 21. Oktober und am 9. Dezember. Station macht er dann jeweils von 14 bis 19 an der Vinyl Garage, einem Plattenladen an der Waldhausener Straße 83.

Seine Jungfernfahrt hat der Vinyl Bus vor etwa drei Jahren gemacht. Initiator ist der Dortmunder Michael Lohrmann, der auch das Angebot kuratiert. Die zum Verkauf stehenden Vinyls sind im Vorfeld gereinigt worden. Die Preisspanne liegt zwischen fünf und 100 Euro. Doch auch Sammler sollten auf ihre Kosten kommen. Wer sich für seltene Stücke interessiert, kann im Vorfeld eine E-Mail an kontakt@vinylbus.de schicken, so eine Raritätenliste bestellen und aus etwa 2500 Platten auswählen, die über der 100-Euro-Grenze liegen. Nicht selten kann der Preis dann in den vierstelligen Bereich gehen. Die bestellten Raritäten werden zum Wunschtermin mitgebracht. Wer hingegen eher stöbern möchte, hat vor Ort die Möglichkeit, in die Platten reinzuhören. Dafür steht im Vinyl Bus eine Anlage bereit.

