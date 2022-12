19-Jähriger eröffnet Vintage-Boutique „Mode ist einfach mein Leben“

Mönchengladbach · Secondhand wird beliebter: In 1A-Lage der Innenstadt hat ein junger Mönchengladbacher ein Geschäft für Vintage-Mode eröffnet. Was es bei „Vintegs“ gibt, wie die Kleidung in den Laden kommt und was Robert Nadarzynski weiter plant.

12.12.2022, 07:02 Uhr

Geordnet und modern: So hat Robert Nadarzynski seinen Laden eingerichtet. Im Zentrum stehen dabei die Vintage-Stücke aus zweiter Hand – und davon soll nicht viel ablenken. Foto: Leslie Brook