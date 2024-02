Seltener Beruf in Mönchengladbach Ein Bootsbauer auf dem Trockenen

Den Gesellenbrief als Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung hat Viktor Thorenko aus Mönchengladbach erst vor einigen Tagen erhalten. Jetzt darf er sich stolz Bootsbauer-Geselle nennen, der seiner Arbeit an seinem Wohnort nachgehen kann und der als Bootsbauer-Geselle sicherlich eine Rarität eine Seltenheit ist, auch wenn sich sein Arbeitsfeld ganz anders dargestellt, als man es sich für einen Bootsbauer vorstellt. Bei der Messe „Boot“ in Düsseldorf wurde Thorenko kürzlich von Handwerkskammer-Präsident Andreas Ehlert und Marcus Rogozinski, Obermeister der Bootsbauerinnung NRW, zusammen mit nur vier weiteren Auszubildenden im Bootsbauer-Handwerk in NRW losgesprochen und gehört nun dem Berufsstand an.